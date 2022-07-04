Burdur'da tırla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da tırla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

04.07.2022 19:24
Burdur'da tırla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Burdur'da tırla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Burdur'da tırla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gökhan Altaş idaresindeki 15 NS 505 plakalı tır, Burdur- Ağlasun kara yolu Taşkapı köyü yakınında Ferhat Çağlayan yönetimindeki 03 FY 549 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerinde giden Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücüler, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Çağlayan, Ağlasun, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da tırla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Burdur'da tırla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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