Burdur'da TOKİ evleri Mart ayına kadar tamamlanacak - Son Dakika

Burdur'da TOKİ evleri Mart ayına kadar tamamlanacak

09.10.2020 18:02

Burdur'da TOKİ evleri Mart ayına kadar tamamlanacak Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bozkurt Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında belediyenin TOKİ işbirliğiyle yaptığı konut alanını inceledi.

Burdur'da TOKİ evleri Mart ayına kadar tamamlanacak

BURDUR - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bozkurt Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında belediyenin TOKİ işbirliğiyle yaptığı konut alanını inceledi. Ercengiz, 2021'in Mart ayında hak sahipleri ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni yaşam alanı kazandırılacağını belirtti.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, TBMM İdare Amiri CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, CHP İlçe Başkanı Serkan Şimşek, İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte Bozkurt Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde belediyeye ait 9500m2'lik arazinin de dahil edilmesinden sonra başlatılan TOKİ çalışmalarını inceledi.

"Burdur'umuza yeni bir yaşam alanı kazandırmış olacağız"

TOKİ şantiyesindeki incelemeler sırasında açıklama yapan Başkan Ercegiz, "En son geldiğimizden bu yana hızlı bir ilerleme kaydedilmiş. Tabii öncesini hatırlamak gerekirse, burada 1971 depreminin ardından 1974- 75 yıllarında geçici deprem evleri konutları olarak kullanılıyordu. Yurttaşlarımızın oturduğu evlerinin yerine çok katlı depreme dayanıklı ve gayet modern binaların yapıldığını görüyoruz. Bu yapımda tabii ki başta TOKİ ve Burdur Belediyesi'nin iş ortaklığı ve yurttaşlarımızın da bu işe 'olur' demesi neticesinde Burdur'umuzun girişinden itibaren çok güzel yaşam konutlarını Burdur halkı ile buluşturacağız. Şantiye şefimizle birlikte gezdik, gayet güzel konutlar yapılıyor. İnşallah 2021'in Mart ayında hak sahipleri başta olmak üzere, burada konut sahibi olmak isteyen yurttaşlarımıza TOKİ tarafından satışı yapılarak, bu mahallede de 656 konut, 41 ticari merkez ile Burdur'umuza yeni bir yaşam alanı kazandırmış olacağız" dedi.

Burdur'da TOKİ evleri Mart ayına kadar tamamlanacak
Burdur'da TOKİ evleri Mart ayına kadar tamamlanacak
Burdur'da TOKİ evleri Mart ayına kadar tamamlanacak
Burdur'da TOKİ evleri Mart ayına kadar tamamlanacak

Ali Orkun Ercengiz, Kentsel Dönüşüm, Burdur, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burdur'da TOKİ evleri Mart ayına kadar tamamlanacak - Son Dakika

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