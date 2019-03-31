Burdur'da Toplam 11 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde Mhp,...
1 saat önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Burdur'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Çavdır - Süleyman Kayacan - MHPÇeltikçi - Recep Aydın - MHPKaramanlı - Fatih Selimoğlu - AK Parti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Burdur'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
Çavdır - Süleyman Kayacan - MHP
Çeltikçi - Recep Aydın - MHP
Karamanlı - Fatih Selimoğlu - AK Parti
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:48 Kaynak: AA
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