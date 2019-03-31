Burdur'da Toplam 11 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde Mhp,...

Resmi olmayan sonuçlara göre Burdur'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Çavdır - Süleyman Kayacan - MHPÇeltikçi - Recep Aydın - MHPKaramanlı - Fatih Selimoğlu - AK Parti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Burdur'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:



Çavdır - Süleyman Kayacan - MHP



Çeltikçi - Recep Aydın - MHP



Karamanlı - Fatih Selimoğlu - AK Parti

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