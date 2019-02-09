Son Dakika Haberleri: Burdur'da Toprağa Gömülü Parçalanmış Kadın Cesedi Bulundu

Burdur'da Toprağa Gömülü Parçalanmış Kadın Cesedi Bulundu

1 saat önce

Burdur'da boş bir arazide toprağa gömülü parçalanmış kadın cesedi bulundu.

Burdur'da Toprağa Gömülü Parçalanmış Kadın Cesedi Bulundu, System.String[]
Burdur'da boş bir arazide toprağa gömülü parçalanmış kadın cesedi bulundu.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerine, Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokağı'nda boş arazideki bir çukurda toprağa gömülü ceset bulunduğu ihbarı ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arazideki incelemelerde, torbalar içinde bir kadın cesedi bulundu.

İncelemelerde, maktulün parmak izleri alındı. Cesedin, Burdur'da uluslararası koruma başvurusu sahibi statüsüyle ikamet eden ve 9 Ocak'ta kayıp müracaatı yapılan Afganistan uyruklu M.H'ye ait olduğu tespit edildi.

M.H'nin cesedi, incelemelerin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceset, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:39 Kaynak: AA

Bağlar Mahallesi, Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düşürülen Parayı Alan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki Enkaz Alanına Giderek İnceleme Yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:39:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da Toprağa Gömülü Parçalanmış Kadın Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]