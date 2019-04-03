Burdur'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
1 saat önce
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralıBURDUR - Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 işi yaralandı.
Burdur
'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
BURDUR - Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 işi yaralandı.
Kaza bugün öğle saatlerinde Kuzuköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burdur'dan Antalya
istikametine gitmekte olman Mevlüt Balcı
yönetimindeki 03 AAH 156 Plakalı otomobil, Mehmet Şahin
yönetimindeki 07 DU 155 Plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan Sağlık ekipleri Mehmet Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada Şahin'in eşi Emine Şahin ile diğer otomobilin sürücüsü Mevlüt Balcı yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Emine Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:25 Kaynak: İHA
Otel Odasında Boğazından Silahla Vurulan Kadın, Ölü Bulundu
Eski Türkiye Güzeli, Arkadaşının Kezzaplı Tehdidini Affetti
Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti
Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı