Son Dakika Haberleri: Burdur'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Burdur'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Burdur'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Hüseyin Arslan idaresindeki 20 FR 720 plakalı otomobil, Isparta dağ yolu kavşağında Veli Aksoy'un kullandığı 15 SA 626 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Arslan'ın kullandığı otomobil, refüje çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kazada sürücülerden Aksoy yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aksoy'un, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:31 Kaynak: AA

Hüseyin Arslan, Burdur, Güncel
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