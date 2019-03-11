Burdur'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Burdur'un Karamanlı ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Burdur
'un Karamanlı
ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şükrü Der (79) idaresindeki 15 LF 784 plakalı hafif ticari araç, ilçe çıkışında önce yol kenarındaki bariyerlere daha sonra da yolun diğer tarafındaki mermerlere çarparak durabildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Der, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Der'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:02 Kaynak: AA
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