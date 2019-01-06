Burdur'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
Burdur'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralıBURDUR - Burdur'da bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Burdur
'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
BURDUR - Burdur'da bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Burdur- Tefenni
karayolunun Çallıca köyü kavşağında Yunus Köse'nin kullandığı 48 GR 398 plakalı otomobil, önündeki İbrahim Tahancı'nın kullandığı 48 PY 200 plakalı tırı sollamak istedi. Köse'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil, tırın önüne savruldu. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yunus Köse ağır yaralandı, araçta bulunan 59 yaşındaki babası Kadir Köse
, Zeynep Bolel olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yunus Köse ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Köse ve Bolel'in cenazeleri Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:18 Kaynak: İHA
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