Burdur'da trafik kazası: 2 yaralı

Burdur'da trafik kazası: 2 yaralıBURDUR'da, üçü otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur'da trafik kazası: 2 yaralı

BURDUR'da, üçü otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarından Şirinevler Kavşağı'nda meydana geldi. Depremevleri istikametinden şehir merkezine seyreden Hüseyin Ç. (35) yönetimindeki 07 ERN 99 plakalı otomobil, Şirinevler Kavşağı'nda Sedat Kaya'nın (44) kullandığı 15 SF 084 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Sedat Kaya'nın aracı, kırmızı ışıkta bekleyen Taner Altıok idaresindeki 15 AAF 812 plakalı otomobile de çarptı.

Kazada Sedat Kaya ile eşi Kamile Kaya (39) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza sonrasında olay yerinden kaçtığı iddia edilen Hüseyin Ç., polis ekiplerince yakalandı. Hüseyin Ç., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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