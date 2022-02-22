BURDUR'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI - Son Dakika
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BURDUR'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

22.02.2022 15:18

Burdur'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Burdur'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Burdur- Isparta Dağ Yolu Mudulbey Kavşağı'nda meydana gelen kazada Metin Altındal (65) yönetimindeki 15 DE 815 plakalı otomobil ile Mahmut Solak yönetimindeki 32 ACJ 684 plakalı kamyonet Burdur-Isparta Dağ Yolu Mudul bey kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Metin Altındal ile araçta yolcu olarak bulunan Dudu Altındal (67), yaralandı. İki yaralı, Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılıp, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BURDUR'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
BURDUR'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
BURDUR'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

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Kamyonet, Otomobil, Isparta, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI - Son Dakika


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