BURDUR'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI - Son Dakika

Burdur'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Burdur- Isparta Dağ Yolu Mudulbey Kavşağı'nda meydana gelen kazada Metin Altındal (65) yönetimindeki 15 DE 815 plakalı otomobil ile Mahmut Solak yönetimindeki 32 ACJ 684 plakalı kamyonet Burdur-Isparta Dağ Yolu Mudul bey kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Metin Altındal ile araçta yolcu olarak bulunan Dudu Altındal (67), yaralandı. İki yaralı, Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılıp, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.