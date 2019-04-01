Burdur'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
43 dakika önce
Burdur'un Çavdır ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Burdur
'un Çavdır
ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Beyköy
Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahim Işık (56) yönetimindeki 34 BDR 611 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Rahim Işık ile araçta bulunan kızı Sibel Işık
(30), torunları 6 aylık Esma ve 3 yaşındaki Mila Işık, eşi Gülten Işık (57) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü ile kızı Sibel ve torunu Esma Işık hayatını kaybederken, Mila ve Gülten Işık ise Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sibel Işık'ın İstanbul
Büyükşehir Belediyesinde mimar olarak görev yaptığı öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:41 Kaynak: İHA
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