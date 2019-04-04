Burdur'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Burdur'un Karamanlı ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Burdur
'un Karamanlı
ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Rüştü Uslu idaresindeki 48 HD 094 plakalı minibüs, Kağılcık köyü yakınlarında yolun karşı şeridine geçerek şarampole devrildi.
Sürücü Uslu ile araçta bulunan eşi Rukiye ve kızı Ayşegül Uslu yaralandı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:22 Kaynak: AA
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