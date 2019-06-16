Son Dakika Haberleri: Burdur'da trafik kazası: 5 yaralı
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Burdur'da trafik kazası: 5 yaralı

29 dakika önce

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Burdur'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Sercan Açmaz idaresindeki 41 E 1786 plakalı otomobil, Tefenni- Çavdır kavşağında Okan Yıkıldım'ın kullandığı 20 AAY 080 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri ile Serpil Yıkıldım, Canan Açmaz ve 4 yaşındaki Elif Öykü Açmaz yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Okan ve Serpil Yıkıldım, Tefenni Devlet Hastanesine; Sercan, Canan ve Elif Öykü Açmaz ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sercan Açmaz, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin adından Antalya Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:33 Kaynak: AA
Çavdır, Tefenni, Burdur, Güncel
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