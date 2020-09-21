- Burdur'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

- Burdur'da trafik kazası: 5 yaralı

BURDUR - Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza Burdur.- Antalya karayolu Kurna köy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kavşaktan ana yola çıkmaya çalışan Yurdal Altın yönetimindeki 15 AAG 739 otomobil, Burdur' dan Antalya İstikametine giden Osman Çömek yönetimindeki 15 AR 381 Plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada sürücüler Yurdal Altın ve Osman Çömek ile araçta yolcu olarak bulunan Sevgi Altın (49), Rümeysa Altın, Adile Altınyaralandılar. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazanın olduğu dakikalarda Burdur' dan Bucak' a seyir halinde olan AK Parti Burdur Milletvekili ve Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal'da kaza yerinde yaralılarla ilgilendi.