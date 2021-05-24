Trafik kazasında yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu ağır yaralanan 28 yaşındaki Hamza Dal, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamadı.

Kazanın ardından kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Dal'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi Dal'ın organlarını bağışlama kararı verdi.

Ameliyata alınacağı esnada kalbi durduğu için genç adamın sadece korneası alınabildi.

Hastanedeki işlemlerin ardından Dal'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Şakir Dal, gazetecilere, kardeşinin kaza esnasında emniyet kemerinin takılı olmadığından başını sert çarptığını söyledi.

Kardeşinin organlarının başka hastalara şifa olmasını istediklerini ancak naklin gerçekleştirilemediğini ifade eden Dal, "Organlar bağışlanamadığı için üzüntülüyüz. Organ bekleyen hastalar vardı, belki çocuklar babalarına, babalar çocuklarına kavuşacaktı. Organ nakli güzel bir şey, herkes organını bağışlasın." diye konuştu.

Emek Mahallesi Karamanlı Caddesi'nde Hamza Dal'ın kullandığı 07 MSH 01 plakalı otomobil ile İrfan Civan'ın yönetimindeki 07 DJB 432 plakalı traktör çarpışmış, kazada ağır yaralanan Dal hastaneye kaldırılmıştı.