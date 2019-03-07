Burdur'da Trafik Polisleri Kaza Yaptı: 4 Yaralı
1 saat önce
Burdur'da göreve giden trafik polisleri, kırmızı ışık ihlali yapan araçla çarpıştı.
Burdur
'da göreve giden trafik polisleri, kırmızı ışık ihlali yapan araçla çarpıştı. Kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.
Kaza, Burdur Merkez Ali Kemal
Erdem Bulvarı Yeni Adliye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur şehir merkezinden Tefenni
istikametine giden bölge trafik ekipleri, Adliye Kavşağına geldiğinde Tefenni istikametinden gelen ve iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan Ömer Ö. yönetimindeki 15 ES 401 plakalı araçla çarpıştı. Kavşakta meydana gelen kazada trafik polislerinin ilk yardımına adliyede çalışan arkadaşları koştu. Kazada 2 Bölge Trafik ekip memuru ile hususi araç şoförü Ömer Ö. ve aynı araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine sevk etti.
İl Emniyet Müdürü Arif Çankal kaza yerine gelerek kazazedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - BURDUR
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:19 Kaynak: İHA
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