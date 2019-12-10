Burdur'da traktörden düşen çocuk yaralandı
6 saat önce
Burdur'un Karamanlı ilçesinde annesinin kullandığı traktörden düşen çocuk, yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:56 Kaynak: AA
Burdur'un Karamanlı ilçesinde annesinin kullandığı traktörden düşen çocuk, yaralandı.
Güllü Gökmen idaresindeki plakası olmayan traktörden Çamlık Mahallesi'ne gelindiğinde 11 yaşındaki M.E.G. düştü.
Traktörün ön tekerinin üzerinden geçtiği çocuk yaralandı.
Annesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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