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Türkiye 7'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takım seçmeleri yapıldı - Son Dakika

Türkiye 7'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takım seçmeleri yapıldı

03.06.2021 12:00

Burdur'da Türkiye Ragbi Federasyonu bünyesindeki 7'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takım ön seçmeleri yapıldı.

Burdur'da Türkiye Ragbi Federasyonu bünyesindeki 7'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takım ön seçmeleri yapıldı.

Teknik direktör Cherokee Sylvain Ngue, AA muhabirine, 2019'da Avrupa Trophy Ligi'ne yükseldiklerini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarını aktaran Ngue, müsabakaların birinci ayağının 19-20 Haziran'da, ikincisinin ise 10-11 Temmuz'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de olacağını kaydetti.

Ngue, milli takım ön seçmeleri için Burdur'da olduklarına değinerek, 40 sporcu arasından 15 kişi seçtiklerini bildirdi.

Burdur'da kampa girerek turnuvaya hazırlanacaklarına işaret eden Ngue, "Turnuvaya bir hafta kala 15 kişilik sayımız 12'ye, maç kadrosuna düşecek. Buraya gelmekten mutluluk duyduk. Her şey güzel, tesis mükemmel, şampiyonaya burada hazırlanmaktan mutluyuz." diye konuştu.

Ragbi Milli Takım Genel Koordinatörü Erkan Göral da Federasyon Başkanı Murat Pazan'ın yönetime geçmesiyle Türkiye'deki Ragbi'nin 2017'de ivme kazandığını, geliştiğini söyledi.

Türkiye'de 7'li Ragbi'nin etaplı ve Avrupa standartlı ligleri yapıldığını belirten Göral, 7'li Rabgi liglerinde erkeklerde 14, kadınlarda ise 10 takım bulunduğunu kaydetti.

Göral, Ragbi'nin 15'er veya 7'şerli iki takımla iki devre oynanan, elle ileriye pas vermenin yasak olduğu, topu elle rakip kale çizgisinin arkasına taşımayı hedefleyen sert bir spor olduğunu bildirdi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Adem Korkmaz da yaklaşık 3 yıldır Burdur'a spor turizmi sektörünü kazandırmaya yönelik yaptıkları çalışmalarda ilk misafirlerini ağırladıklarını anlattı.

Ragbi Milli Takım kamp organizasyonun ardından Türkiye Masa Tenisi Federasyonu müsabakalarına ve futbol kamplarına başlayacaklarını vurgulayan Korkmaz, "Yoğun bir sezon bizi bekliyor, bu yıl yüzde yüze yakın bir doluluk sürecimiz var. Uzun emeklerin sonucunda oluşturulan spor kompleksiyle Burdur, sektörde yerini aldı." ifadesini kullanıldı.

Milli Takım, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 19-20 Haziran'da yapılacak Avrupa 7'li Ragbi Trophy Serisi A Grubu'nda İsrail, Romanya ve İsveç ile mücadele edecek.

Türkiye 7'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takım seçmeleri yapıldı
Türkiye 7'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takım seçmeleri yapıldı
Türkiye 7'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takım seçmeleri yapıldı
Türkiye 7'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takım seçmeleri yapıldı
Türkiye 7'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takım seçmeleri yapıldı
Türkiye 7'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takım seçmeleri yapıldı
Türkiye 7'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takım seçmeleri yapıldı
Türkiye 7'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takım seçmeleri yapıldı
Türkiye 7'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takım seçmeleri yapıldı

Milli Takım, Türkiye, Burdur, Rugby, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye 7'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takım seçmeleri yapıldı - Son Dakika Spor


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