Burdur'da uçuruma yuvarlanan kamyonette 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da uçuruma yuvarlanan kamyonette 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Burdur'da uçuruma yuvarlanan kamyonette 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Burdur'da kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.

Burdur'da uçuruma yuvarlanan kamyonette 2 kişi yaralandı, System.String[]

Burdur'da kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.

Mehmet Demirezen idaresindeki 15 DS 803 plakalı kamyonet, Isparta-Burdur dağ yolu baraj yakınında uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Demirezen ve eşi Zahide Demirezen, AFAD ekiplerince yukarıya taşındı.

Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mehmet Demirezen, Isparta, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:16 Kaynak: AA
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