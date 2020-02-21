Burdur'da Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu'nu andı - Son Dakika

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Burdur'da Ülkü Ocakları Fırat Çakıroğlu'nu andı
14 dakika önce
Ege Üniversitesinde 2015 yılında öldürülen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Burdur Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:58 Kaynak: İHA
Ege Üniversitesinde 2015 yılında öldürülen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Burdur Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.
İzmir'de Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası sırasında bıçaklanarak öldürülen Edebiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Çakıroğlu, ölümünün 5'inci yılında Burdur Ülkü Ocakları'nca anıldı. Köprübaşı'ndan başlayan etkinlikle Çakıroğlu'nu ve şehitleri anma yürüyüşü gerçekleştiren grup, kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını hep birlikte söyledi. Etkinlikte şehitler için dua edildi ve helva ikramında bulunuldu. - BURDUR
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