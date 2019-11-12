Son Dakika Haberleri: Burdur'da üniversite öğrencilerine belediye sahip çıktı
Son Dakika Güncel Burdur'da üniversite öğrencilerine belediye sahip çıktı - Son Dakika

Burdur'da üniversite öğrencilerine belediye sahip çıktı

7 saat önce

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde eğitim gören ve vizelere hazırlanan öğrencile için konferans ve sergi salonunu tahsis etti.

Burdur'da üniversite öğrencilerine belediye sahip çıktı, System.String[]

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde eğitim gören ve vizelere hazırlanan öğrencile için konferans ve sergi salonunu tahsis etti. Sıcak çorba ve içeçek ikramı da yapılan salonda öğrencilerin sınavlara çalışabilmesi için rahat ve konforlu bir ortam sağlandı.


Başkan Ercengiz oluşturulan etüt merkezinde öğrencileri ziyaret etti. Etüt merkezinde masaları başında ders çalışan öğrencilere moral veren Başkan Ercengiz, öğrencilere çorba ikramında bulunarak, yakından ilgilendi.Başkan Ercengiz yaptığı açıklamada "8-14 Kasım tarihlerinde Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonumuzu öğrencilerimize tahsis ettik. Görüyorum ki büyük bir katılım var, bu katılım bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimiz etüt merkezinden öğlen 12.00 ile gece 00.00 saatleri arasında faydalanabilirler. Burada öğrencilerimize gece çorbası, sıcak içecek ikramlarımız personelimiz tarafından yapılıyor. Öğrencilerimiz aynı zamanda ücretsiz internet ve şarj imkanlarından da yararlanıyor. Burdur Belediyesi olarak, eğitime katkılarımız devam edecektir. Öğrencimizin yanında, öğrencilerimiz isteklerini göz önünde bulunduran sosyal belediyecilik anlayışımızı hizmetlerimizle sürdürüyoruz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizde okuyan ve vizelere girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi. - BURDUR

Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:14 Kaynak: İHA
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