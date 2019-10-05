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Burdur'da üniversite öğrencisini taciz iddiası

15 dakika önce

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünce, üniversitede görevli bir kişinin kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasına ilişkin, şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirildi.

Burdur'da üniversite öğrencisini taciz iddiası, System.String[]

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünce, üniversitede görevli bir kişinin kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasına ilişkin, şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirildi.


Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki iddialar üzerine konuya ilişkin disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.


İddiaların niteliği ve soruşturmanın gizliliği ilkesi gereği, soruşturmanın hassasiyetle tamamlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Disiplin soruşturması sonucunda, hakkında soruşturma yapılan kişinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası ile tecziyesi teklif edilmiş, durum gereği için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bildirilmiştir. Sürecin en kısa zamanda tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca disiplin soruşturması başlar başlamaz, sonucu beklenmeksizin 12 Mart 2019 tarihinde durumun hassasiyeti dikkate alınarak, konu ivedilikle Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş ve konu hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, adli soruşturma süreci devam etmektedir."

Başsavcı, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:38 Kaynak: AA
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