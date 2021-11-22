Burdur'da üreten kadınlar sergisi ilgi gördü - Son Dakika

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) üyeleri, açtıkları sergiyle ev ekonomilerine katkıda bulundular.

BUTSO'dan yapılan açıklamada, hafta sonu İstasyon Caddesi kapalı yolda "Anne Eli" sloganıyla açılan sergide, kadınların hazırladığı yiyecek, giyecek, ev dekorasyonu, kişisel bakım, makyaj malzemeleri, süs eşyaları ve kişisel aksesuarlar satışa sunuldu.

Ürünlerin gelirleriyle ev ekonomilerine destek sağlayan kadınları, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eşi Hülya Ercengiz ile BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve eşi Hatice Keyik de ziyaret etti.

Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşların da ilgi gösterdiği girişimci kadınların sergisinde yaklaşık 100 stant kuruldu.

Stantları gezerek alışveriş yapan BUTSO Başkanı Keyik, yaptığı açıklamada, üreten kadınlar sergisini beğendiği belirterek bu üretimin ticarete dönmesi gerektiğini kaydetti.

Kadınların yaptığı ürünlerin ticarete dönüşmesi için mücadele ettiklerini değinen Keyik, "Önümüzdeki dönemde İnşallah satışa sunulan ürünlerin ticaret hacimlerini büyütmeyi hedefliyoruz. Buradaki faaliyetimizin bir amacı da kadınlarımızın kendi gelirlerini ve gelir seviyelerini yükseltmektir. Odamızın üretime ve ticarete katkısı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BUTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevim Zorlu da sergileri düzenli periyotlarla gerçekleştirdiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Burdur'da üreten kadınlar pazarını yapmaya çalışıyoruz. Böylelikle kendi evinde üretim yaparak ekonomiye katkı sağlamak isteyen üretken kadınlarımızın ticaret yapabilmeleri için bir pazar ortamı oluşturacağız."