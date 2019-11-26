Son Dakika Haberleri: Burdur'da usulsüz avlanmaya 19 bin lira ceza
Son Dakika Güncel Burdur'da usulsüz avlanmaya 19 bin lira ceza - Son Dakika

Burdur'da usulsüz avlanmaya 19 bin lira ceza

6 saat önce

Burdur'da usulsüz ve kota fazlası avlandığı gerekçesiyle yakalanan kişiye 19 bin lira idari para cezası verildi.

Burdur'da usulsüz avlanmaya 19 bin lira ceza, System.String[]

Burdur'da usulsüz ve kota fazlası avlandığı gerekçesiyle yakalanan kişiye 19 bin lira idari para cezası verildi.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet" kapsamında yürüttülen çalışmalar kapsamında Askeriye köyü çıkışında bir kişinin usulsüz avlandığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı kontrolde M.D'nin aracında tüfekle öldürülmüş 45 ördek bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünce usulsüz ve kota fazlası avlandığı tespit edilen M.D'ye Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet Suçundan 19 bin lira idari para cezası uygulandı.

Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:16 Kaynak: AA
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