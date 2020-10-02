Burdur'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Otomobilde bulunan H.S. ve Ş.Y., gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, H.S. ise tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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