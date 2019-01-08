Son Dakika Haberleri: Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Burdur'da uyuşturucu satan, kullanan ve ekimini yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Burdur'da uyuşturucu satan, kullanan ve ekimini yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Burdur polisinin Zafer, Aydınlıkevler, Özgür Mahalleleri ile Ağlasun ve Yeşilova İlçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:13 Kaynak: AA

Ağlasun, Burdur, Güncel
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