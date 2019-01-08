Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Burdur'da uyuşturucu satan, kullanan ve ekimini yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Burdur
'da uyuşturucu satan, kullanan ve ekimini yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Burdur polisinin Zafer, Aydınlıkevler, Özgür Mahalleleri ile Ağlasun
ve Yeşilova
İlçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:13 Kaynak: AA
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