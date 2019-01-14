Son Dakika Haberleri: Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu

14 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Antalya'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri ilçeye getirerek satış yapacakları yönünde haklarında bilgi edinilen şüpheliler takibe alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde narkotik köpekle yapılan aramada 752 gram eroin, 30 gram esrar,
55 hap,
2 hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatı olarak kullanılan enjektör, yasaklı yayın kapsamında olan ve FETÖ/PDY ile ilişkili kitap, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i serbest bırakılırken 1'i adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 şüphelinin ise karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:26 Kaynak: AA

Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'nın Kış Üslenmesine Eş Zamanlı Operasyon! 4 İlde Yayla Evlerine Sıkı Takip Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı

Son Dakika! Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı Yardım Etkinliğine Katılan Belediye Başkanı, Sahnede Bıçaklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 15:40:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]