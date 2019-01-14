Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.





İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Antalya'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri ilçeye getirerek satış yapacakları yönünde haklarında bilgi edinilen şüpheliler takibe alındı.



Şüphelilerin ev ve eklentilerinde narkotik köpekle yapılan aramada 752 gram eroin, 30 gram esrar,

55 hap,

2 hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatı olarak kullanılan enjektör, yasaklı yayın kapsamında olan ve FETÖ/PDY ile ilişkili kitap, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.



Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i serbest bırakılırken 1'i adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 şüphelinin ise karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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