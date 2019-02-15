Son Dakika Haberleri: Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden elde ettiği bilgi üzerine yaptığı çalışmada şüpheli V.K'nin ikametine operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada 41 uyuşturucu içerikli hap, 47 fişek halinde 4.69 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Öte yandan, evlerinde Hint keneviri yetiştiren ve elde ettikleri uyuşturucuyu sattıkları öne sürülen A.A.T, A.G. ve B.C. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:35 Kaynak: AA

Burdur, Güncel
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