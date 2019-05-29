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Burdur'da uyuşturucu operasyonu

42 dakika önce

Burdur'un Tefenni ilçesinde yasa dışı ekimi yapılan 138 kök kenevir ele geçirildi.

Burdur'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Burdur'un Tefenni ilçesinde yasa dışı ekimi yapılan 138 kök kenevir ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu satan, kullanan ve ekimini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı Karamusa Köyünde M.Ö'nün Kırlıbaş mevkisindeki tarlasında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.Ö, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ele geçirilen 138 kök kenevir bitkisi olay yerinde imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:58 Kaynak: AA
Kenevir, Burdur, Güncel
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