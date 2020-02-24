Burdur'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Burdur'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Burdur'da üzerinden uyuşturucu çıkan şahsın evinde hassas terazi ve esrar maddesi ele geçirildi.

Burdur'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Burdur'da üzerinden uyuşturucu çıkan şahsın evinde hassas terazi ve esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.


Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Gölhisar ilçesi Uylupınar köyünde A.Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 40 gram esrar maddesi ve bir adet hassas terazi, evinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise 30 gram esrar maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 500 TL ele geçirildi. Gölhisar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen toplam 70 gram esrar maddesi, 500 TL ve hassas teraziye el konulurken, gözaltına alınan A.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Gölhisar, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Babasını baltayla öldürdükten sonra karakola teslim olan zanlının ifadesi ortaya çıktı
Kadın çığlığı ihbarına giden polis, uyuşturucu tarlasına çevrilen evle karşılaştı Ceren Damar'ın katilinin avukatı skandal sözlerini savundu: Vicdanım çok rahat FETÖ sebebiyle meslekten ihraç edilen adam, karısını öldürdü ancak "akıl sağlığı yerinde olmadığı için" ceza almadı

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:39:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]