Burdur'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Burdur'da uyuşturucu operasyonu

Burdur'da yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında uyuşturucu madde ele geçirildi ve ilgili SKM suçlarından 7 şahıs gözaltına alındı.

Burdur'da yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında uyuşturucu madde ele geçirildi ve ilgili SKM suçlarından 7 şahıs gözaltına alındı.

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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik farklı tarihlerde 4 ayrı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda F.K. isimli şahsa ait ikamette; 4 kök Hint keneviri bitkisi, 1,92 gram kenevir tohumu ve yanık alüminyum folyo parçası ele geçirildi, şahsa 2313 SKM ve TCK 191. Maddesine Muhalefet suçları kapsamında işlem yapıldı. Şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


A.A.Ö. isimli şahsın üzerinde; sentetik kannabinoid (bonzai) enjekte edilmiş kağıt parçası ele geçirildi, TCK 191. Maddesine Muhalefet suçu kapsamında işlem yapılan şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce TCK 188. Maddesine Muhalefet suçu ile ilgili yürütülen projeli çalışma kapsamında işlem yapılan 5 kişiden 4'ü yakalandı, adli mercilere sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı. Aynı dosya kapsamında firari olarak aranan S.A. Bucak ilçesinde yakalandı ve sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakıldı.


Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen O.B.B., B.C. ve H.K. isimli şahıslar hakkında TCK 188. Maddesine Muhalefet suçu kapsamında işlem yapıldı, adı geçen kişiler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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