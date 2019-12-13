Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

6 saat önce

BURDUR'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

BURDUR'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Antalya'dan Burdur'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya- Burdur yolunda durdurduğu otomobilde arama yaptı. Aramada 188 ecstasy hap ele geçirildi. Otomobildeki H.G., İ.Ş. ve F.D. gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceha hakimliğince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.


Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:39 Kaynak: DHA
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