Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar eroin ele geçirildi, araçtaki Ö.F.A ve H.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" iddiasıyla tutuklandı.