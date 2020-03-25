Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

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Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
6 saat önce
Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu araçta hassas terazi ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta bulunan M.T, O.Ş, A.M. ve K.H, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden K.H. ve A.M'nin farklı suçlardan da arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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