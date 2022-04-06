Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

06.04.2022 14:13
Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin kent merkezine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin takibinin ardından Bucak- Antalya kara yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, bir miktar esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Araçtaki H.Ş, D.Ş, H.K. ve Ş.Ş. gözaltına alındı.

Zanlılardan D.Ş, H.K. ve Ş.Ş. jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen H.Ş. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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