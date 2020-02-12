Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı, System.String[]

Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelenerek durdurdukları otomobilde yaptığı aramada bir miktar esrar maddesi bulundu.

Araçtaki şüpheliler M.D. ve K.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, uyuşturucu maddeyi Y.Ç'den satın aldıklarını söylemesi üzerine Y.Ç. ve çalıştığı iş yerinin sahibi A.Ö. de gözaltına alındı.

Y.Ç'nin evinde yapılan aramada bir miktar esrar ve Hint keneviri tohumu ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliden Y.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.D, K.A. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Gölhisar, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adnan Oktar davasında yeni gelişme: Elbise dolabında yakalandı
Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı Meksika'da çeteler arasındaki çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 23:06:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]