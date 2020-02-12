Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelenerek durdurdukları otomobilde yaptığı aramada bir miktar esrar maddesi bulundu.

Araçtaki şüpheliler M.D. ve K.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, uyuşturucu maddeyi Y.Ç'den satın aldıklarını söylemesi üzerine Y.Ç. ve çalıştığı iş yerinin sahibi A.Ö. de gözaltına alındı.

Y.Ç'nin evinde yapılan aramada bir miktar esrar ve Hint keneviri tohumu ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliden Y.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.D, K.A. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.