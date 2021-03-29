Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu madde satacağı bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelilere ait araç, merkez Çendik köyü sınırlarında jandarma ekiplerince durduruldu.

Uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan H.A, U.Ş. ve A.S. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan U.Ş. ve A.S. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.