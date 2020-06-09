Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bucak ilçesinde uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği öne sürülenleri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen şüphelilerin ilçe merkezindeki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, A.Ö, M.Ö, O.T. ve A.Ö. gözaltına alındı.
Aramalarda bir miktar eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından A.Ö. serbest bırakıldı. Bucak Adliyesine sevk edilen M.Ö, O.T. ve A.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.