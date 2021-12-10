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Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

10.12.2021 17:53
Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsüyle seyahat eden E.I'nın üzerinde ve sırt çantasında arama yaptı.

Aramada yaklaşık bir kilogram uyuşturucu ve uyuşturucu haplar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri de Bucak ilçesinde iki şüphelinin uyuşturucu getireceği duyumu üzerine fiziki takibin ardından Bucak- Antalya kara yolunda A.Ç. ve S.S'nin bulunduğu aracı durdurdu.

Zanlıların üzerinde ve araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden adliyeye sevk edilen E.I tutuklandı, A.Ç. ve S.S. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu, Burdur, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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