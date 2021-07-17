Uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen S.O. gözaltına alındı. Şüphelinin kent merkezindeki evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen S.O, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. S.O'den uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında da "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

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