Burdur'da Vefa Destek Grupları 2 bin 147 talebi karşıladı - Son Dakika

Burdur'da Vefa Sosyal Destek Grupları 23-26 Mayıs tarihleri arasında 4 günlük bayram tatili süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşları yalnız bırakmadılar. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen talepleri karşılayan Vefa Grupları kısıtlamanın olduğu 4 gün boyunca toplam 2 bin 147 talebi karşıladılar.



223 gıda, 491 sağlık, 1.064 ekmek ve 369 çeşitli ihtiyaçlar olmak üzere, talepleri evlere ulaştıran Vefa ekipleri, bayram süresince İl genelinde vatandaşlara hizmet ettiler.



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Hasan Şıldak, yaptığı paylaşımda; "Vefa Sosyal Destek Gruplarımız İlimizin bütün noktalarında dört gün boyunca vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını özveriyle başarılı şekilde karşıladılar. Vefa'yı gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - BURDUR