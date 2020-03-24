Burdur'da "Vefa hatları"nı arayan 65 yaş üstü 910 vatandaşın talebi karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur'da 'Vefa hatları'nı arayan 65 yaş üstü 910 vatandaşın talebi karşılandı - Son Dakika

Burdur'da "Vefa hatları"nı arayan 65 yaş üstü 910 vatandaşın talebi karşılandı

6 saat önce

Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerinin 910 vatandaşın...

Burdur'da

Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerinin 910 vatandaşın çağrısına koştuğu bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AFAD koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 112 Acil Servisi üzerinden 65 yaş ve üstü vatandaşların taleplerini yerine getirmek için seferber oldu.

İl genelinde 90 araç ve 366 personelle görev yapan ekipler, yaşlı vatandaşların gıda ve ilaç alışverişini yaptı, talep edenlerin evlerini dezenfekte etti. Yardıma muhtaç yaşlılara her gün sıcak yemek de dağıtan ekipler, meyve ve kolonya yardımında bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından ilk iki günde, Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşan 910 vatandaşın talebi yerine getirildi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak da yaptığı açıklamada, salgının yayılmaması için, alınan tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Kısıtlaması olan vatandaşların haricinde kalanların da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Vali Şıldak, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların taleplerini yerine getirmek için yeterli sayıda personel ve araç görevlendirmesi yaptık. Ekiplerimiz görev başındadır." ifadelerini kullandı.

Burdur, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:58 Kaynak: AA

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