Son Dakika Haberleri: Burdur'da yaban hayatı çeşitliliği fotokapana yansıdı
Son Dakika Güncel Burdur'da yaban hayatı çeşitliliği fotokapana yansıdı

Burdur'da yaban hayatı çeşitliliği fotokapana yansıdı

2 saat önce

Burdur'da yaban hayatı çeşitliliği fotokapana yansıdı Burdur'da yaban hayvanları su havuzlarıyla susuzluklarını gideriyor Küçük su havuzlarından susuzlukları gideren yaban hayvanları fotokapanla görüntülendiBURDUR - -Küçük Su Havuzları Yapılarak Yaban Hayvanları Fotokapan ile Kayda alındı.

Burdur'da yaban hayatı çeşitliliği fotokapana yansıdı

Burdur'da yaban hayvanları su havuzlarıyla susuzluklarını gideriyor

Küçük su havuzlarından susuzlukları gideren yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

BURDUR - -Küçük Su Havuzları Yapılarak Yaban Hayvanları Fotokapan ile Kayda alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğünce yürütülen fotokapan çalışmalarında yaban hayvanlarının yoğun olduğu ancak su sıkıntısı olan bölgelerde küçük su havuzları oluşturularak yaban hayvanları gözlemlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri ellerindeki su bidonları ile ormanlık alanlarda su havuzları yaptı.Su havuzlarını Fotokapan kuran ekipler Elde edilen görüntülerde birçok kuş ve memeli türünün periyodik olarak su içmek amacıyla bu alanları kullandığı gözlemlendi.Kayıtlarda ise ilginç görüntüler elde edildi. Videoda yaban kedisi, karakulak, yaban domuzu, tilki, porsuk, kınalı keklik ve alakarga türleri kayda alındı.

Burdur'da yaban hayatı çeşitliliği fotokapana yansıdı

Burdur, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
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