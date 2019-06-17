Son Dakika Haberleri: Burdur'da yağmur etkili oldu
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Burdur'da yağmur etkili oldu

31 dakika önce

BURDUR'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş katını su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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BURDUR'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş katını su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Burdur kent merkezinde saat 17.30 sıralarında başlayan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 15 kilogram yağışın düştüğü kentte, Burdur Çayı taştı. Taşkın nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.  Köprübaşı ile Müftülük Köprüsü arasındaki çay kenarındaki oturma gruplarının bulunduğu bölgeye can güvenliği nedeniyle vatandaşların girişine izin verilmedi. 
Belediye ekipleri taşan rögarları açmak için çalıştı. İsmail Boyacıoğlu Caddesi'nde yağış nedeniyle biriken çamur, iş makineleri yardımıyla temizlendi. Yağış nedeniyle Kışla Mahallesi'nde bazı evlerin birinci katını ve bahçelerini su bastı. Belediye ekiplerin vatandaşların taşkında etkilenmemesi için suyu tahliye etti. 


- Burdur
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:57 Kaynak: DHA
Burdur, Güncel
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