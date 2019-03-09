Burdur'da Yaklaşık 7 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacağız"

AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt, kentin ihtiyaçlarını karşılayan, sorunlarına çözüm üreten, umut veren, gönüllere giren ve insana dokunan belediyecilik anlayışı çerçevesinde 15 başlıkta toplam 75 projeyi açıklayacaklarını belirterek, "800 milyon lira tutarındaki yatırım...

AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt, kentin ihtiyaçlarını karşılayan, sorunlarına çözüm üreten, umut veren, gönüllere giren ve insana dokunan belediyecilik anlayışı çerçevesinde 15 başlıkta toplam 75 projeyi açıklayacaklarını belirterek, "800 milyon lira tutarındaki yatırım ve girişimlerle yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlayacağız."dedi.



Kurt, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı proje tanıtım programında, Burdur'un geleceğine ışık tutmak ve şahitlik etmek istediklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın

yerel seçimler manifestosundan feyzalarak çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler için projeler ürettiklerini vurgulayan Kurt, istihdam ve ekonomi modellerini oluşturduklarını belirtti.



Elzem olan bölgelerden başlayarak, kentsel dönüşümle şehri çarpık yapılaşmalardan kurtarıp, yepyeni bir şehircilik anlayışıyla benzersiz bir Burdur'u inşa edeceklerini anlatan Kurt, şunları kaydetti:



"Burdur'un ihtiyaçlarını karşılayan, sorunlarına çözüm üreten, umut veren, gönüllere giren ve insanımıza dokunan belediyecilik anlayışı çerçevesinde



15 başlıkta toplam 75 projemizi açıklıyoruz. Burdur'un uzun vadeli ihtiyaçlarını gözeten,

günü kurtarmak için değil, yarınlarımız için şehir planları yapacağız. Sanayi bölgemiz başta olmak üzere, bazı bölgelerimizde de kat artışına gideceğiz. Elzem olan bölgelerden başlayarak, kentsel dönüşümle şehrimizi çarpık yapılaşmalardan kurtarıp, yepyeni bir şehircilik anlayışıyla benzersiz bir Burdur'u inşa edeceğiz. 800 milyon lira tutarındaki yatırım ve girişimlerle yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlayacağız."



Su, elektrik ve doğal gaz gibi temel altyapı sorunlarını ele alacaklarını, toplu taşıma hizmetlerini yaygınlaştırarak vatandaşların ve üniversite öğrencilerin sorunlarını çözeceklerini belirten Kurt, yaklaşık 5 bin 500 araçlık otoparkla da kentin otopark sorununa son vereceklerini ifade etti.



Herkesin bilgiye kolay ulaşabileceği, teknolojinin tüm imkanlarına sahip akıllı şehir Burdur ile herkesin övüneceğine işaret eden Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaklaşık 300 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, rekreasyon ve sosyal alanlar yapacağız. Bizim dönemimizde sorunsuz, çevreye saygılı bir Burdur olacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını, hem belediyemiz hem de halkımızda yaygınlaştıracağız. İnsan ayrımı yapmadan, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engelli ve hastalarımıza ayrıcalıklı hizmet vereceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni bir Burdur için çalışacağız. Şehrimizi, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız ve tüm vatandaşlarımızla yöneteceğiz. 7 gün 24 saat hizmet verecek belediyecilik anlayışımızla sorun üreten belediye değil, çözüm üreten bir belediye ile Burdur'u birlikte yönetilen bir şehir yapacağız. Hafta sonlarının tatil olduğunu düşünen anlayıştan olmayacağız. Her kesimin ihtiyacını karşılayan, yeni iş kolları planlayarak, şehrimize yeni değerler ile katkıda bulunan yeni Burdur'u birlikte oluşturacağız."



İl Başkanı Volkan Mengi de AK Parti teşkilatları olarak il merkezinde, ilçelerde ve beldelerde çalışmalarını sürdürdüklerini, seçimlerde 15 belediyede 15 yapmaya söz verdiklerini dile getirdi.

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