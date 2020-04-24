Burdur'da yangın - Son Dakika

Burdur'da yangın

Burdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Burdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Şirinevler Mahallesi 20'nci Sokak'ta aydınlatma direğindeki kabloların kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Direkten alevlerin çıktığını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri gelene kadar direkten çıkan alevler ve kıvılcımlar, mahalle sakinlerine kısa süreli panik yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın söndürüldükten sonra direğin yanındaki binalarda oturanlar tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı. Elektrik dağıtım şirketi personellerince direkteki arıza giderilerek sokak aydınlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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