Burdur'da yangın tahliye tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Burdur'da yangın tahliye tatbikatı yapıldı

17.04.2022 18:21
Burdur'da yangın tahliye tatbikatı yapıldı

Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, Bahçelievler Mahallesi 3. Tuna Sokak'taki bir evin 2. katında patlama sonrası yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık, AFAD ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

AFAD gönüllerinin de destek verdiği tatbikatta dumandan etkilenen 5 kişi binadan tahliye edilerek ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Binanın dördüncü katında mahsur kalan bir kişi ise itfaiye merdiveniyle evden alındı. Tatbikattaki kurtarma sahneleri ve dumandan etkilenenlerin feryatları gerçeğini aratmadı.

Söndürülen yangının ardından mahalle sakinlerine uygulamalı olarak yangınlara müdahale eğitimi verildi.

Tatbikata 400'e yakın mahalleli katıldı

Burdur Afet ve Acil Durum Müdürü Yasin Tokgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl kent genelinde yaklaşık 210 bin kişiye temel afet bilinci eğitimi verdiklerini söyledi.

Vatandaşları da sürece dahil ederek mahallelerde bu tatbikatları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirten Tokgöz, "400'e yakın mahallelinin katılımıyla yangın tatbikatını gerçekleştirdik. Yangınlar, afetler, ülkemizin, ilimizin bir gerçeği. Vatandaşlarımız yangın sigortası yaptırsın ve evlerinde yangın tüpü bulundursun. Çünkü yangına ilk müdahale çok önemlidir. 35 mahallede bu tür tatbikatları yapmayı planlıyoruz. Bu tatbikatlarda AFAD gönüllülerimiz de aktif rol alıyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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