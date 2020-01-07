Burdur'da yaralı bulunan doğan ve kuzgun tedaviye alındı - Son Dakika
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Burdur'da yaralı bulunan doğan ve kuzgun tedaviye alındı

6 saat önce

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaralı bulunan doğan ve kuzgun tedavi ediliyor.

Burdur'da yaralı bulunan doğan ve kuzgun tedaviye alındı, System.String[]

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaralı bulunan doğan ve kuzgun tedavi ediliyor.

Kırsal alanda yaralı doğan ve kuzgun bulanlar vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye ulaşan Karamanlı Belediye ekipleri, yaralı kuşları Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.

Veteriner hekim Öztürk Sarıca, yaptığı açıklamada, tedavisine başladıkları hayvanların sağlıklarına kavuştuktan sonra doğaya bırakılacağını ifade etti.

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu da vatandaşların yaralı hayvanlar konusunda hassasiyet gösterdiğini söyledi. Son günlerde bölgede bu tür yırtıcı kuşlarda sıkça yaralanma vakalarına rastladıklarına değinen Selimoğlu, "Avcıların çok dikkatli olmaları lazım. Doğanın dengesi açısından şahin, doğan gibi yırtıcı türlere de çok ihtiyacımız var. Bu tür kuşlara sahip çıkalım. Maalesef keklik avının da yasak olmasına rağmen avlandığını görüyoruz." diye konuştu.

Karamanlı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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