Üye Girişi
BURDUR'DA YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU HİZMETE GİRDİ - Son Dakika

BURDUR'DA YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU HİZMETE GİRDİ

10.02.2022 11:02

BURDUR'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi.

BURDUR'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi.

2019 yılında geçici kabulü yapılan yüzme havuzunun kesin kabulü işlemi sırasında tespit edilen eksiklikler nedeniyle 2021 yılı Temmuz ayında yeniden bakım, onarım ihalesi gerçekleştirildi. Tamamlanan, yarı olimpik yüzme havuzu tamamlanarak hizmete hazır hale geldi. AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ve Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan'la yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nu gezerek Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya'dan bilgi aldı.

Özçelik, Burdur'daki çocuklara, gençlere modern bir tesis kazandırıldiğini söyledi. AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ise 2019 yılı mart ayında geçici kabulü yapılan havuz inşaatımızda maalesef kesin kabul esnasında kalan eksikleri müteahhit yapmadı. Bunun üzerine bakanlığımız il müdürlüğüne eksikliklerin, arızaların giderilmesi yetkisini verdi ve tamamlandı. Yapılan bütün masraflardan devletimize bir zarar gelmeyecek. Bütün harcamalar müteahhidin namı hesabına yapıldı. Şehrimiz havuzuna kavuştu diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya da havuzun, pazartesi günleri genel bakım yapıldığı için kapalı olduğunu diğer günler de sabah 09.00'dan akşam 21.00'a kadar hizmette olduğunu söyledi.

BURDUR'DA YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU HİZMETE GİRDİ
BURDUR'DA YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU HİZMETE GİRDİ
BURDUR'DA YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU HİZMETE GİRDİ

YORUMLAR
500

AK Parti, gençlik, Burdur, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR'DA YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU HİZMETE GİRDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:01 Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli!
11:01 Vitor Pereira Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor iddiası!
10:57 Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilenleri cevapladı: Alınmayacak ama...
10:54 İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, bambaşka birine döndü
10:46 80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı
10:43 İşsizlik maaşı asgari ücreti geçti: Kimler işsizlik maaşı alabilir, ikinci kez almak mümkün mü?
10:31 Sevgililer günü için poz veren Eser Yenenler, kıyafetine yapılan yorumla deliye döndü
10:28 Ölüm sandalyesi! 2 yıl önce sandalyeye oturdu, bir daha kalkamadı! Yaşlı kadının bedeni o sandalyede bulundu
10:26 Falyalı nasıl suikaste uğradı: Şoförü yolda bozulan araç için durunca, kurşunlar yağmur gibi üstlerine yağdı!
10:25 Ata Demirer'in paylaşımına Adana ekibinden cevap geldi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 11:11:21. #1.11#
SON DAKİKA: BURDUR'DA YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU HİZMETE GİRDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement