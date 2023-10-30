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Burdur'da yaşlı adam evinde darp edilerek öldürüldü, eşi yaralı halde bulundu - Son Dakika

Burdur'da yaşlı adam evinde darp edilerek öldürüldü, eşi yaralı halde bulundu

Son Güncelleme: 30.10.2023 12:45

Burdur'un Menderes Mahallesi'nde yaşanan olayda, Bayram ve Zehra Sertcan çifti evlerinde darp edilerek saldırıya uğradı. Bayram Sertcan hayatını kaybederken, yaralı olan Zehra Sertcan hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın detaylarını araştırıyor.

Burdur'da yaşlı adam evinde darp edilerek öldürülmüş, eşi ise yaralı halde bulundu.

Olay, Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı müstakil evde yaşayan ve emekli oldukları öğrenilen Bayram (76) ve Zehra Sertcan (67) çiftine bakıcılık yapan E.A.K., sabah saatlerinde çiftin evine geldiğinde kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camı kırıp içeri girdiklerinde yaşlı çifti yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri Bayram Sertcan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan Zehra Sertcan'ın ise yüzünde kesikler olduğu tespit edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri evdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, yaşlı adamın dövülerek öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

Burdur, Suç, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da yaşlı adam evinde darp edilerek öldürüldü, eşi yaralı halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur'da yaşlı adam evinde darp edilerek öldürüldü, eşi yaralı halde bulundu - Son Dakika
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